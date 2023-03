Il Forlì al Morgagni ospita il Mezzolara. Graffiedi: "Torniamo a vincere davanti al nostro pubblico"

Dopo la brillante vittoria contro il Fanfulla, il Forlì torna a calpestare il verde prato dello stadio "Morgagni" dove ospiterà domenica, ore 14:30, un Mezzolara invischiato nella lotta salvezza; biancorossi al contrario alla ricerca di conferme e continuità con l'obbiettivo di fare bottino pieno in questo rush finale del campionato Nazionale Dilettanti girone D.

"C'è una gara d'andata da riscattare" afferma mister Graffiedi alla vigilia del match "A Budrio sbagliammo l'approccio alla gara e ne uscimmo con una sconfitta ma ora abbiamo un obbiettivo importante e non dobbiamo fallire". Galletti che ritrovano finalmente il capitano Elia Ballardini che torna a disposizione, così come Nardella e Farneti rientrati in extremis col gruppo, Scalini torna dopo il turno di squalifica mentre Cognigni non è ancora al massimo per rientrare tra i convocati e Pari resterà fermo per un problema a un ginocchio: "Abbiamo lavorato in settimana per recuperare fisicamente un pò tutti, ora pensiamo all'ennesima sfida difficile contro un avversario affamato di punti ma noi in casa vogliamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico". Mezzolara come dicevamo alla ricerca di punti salvezza e reduce da due sconfitte consecutive rispettivamente contro Prato e Crema ma con un organico di assoluto valore e al quale mister Graffiedi tiene bene ad evidenziare le insidie: "Servirà massima attenzione fino al novantesimo cercando di non avere cali di concentrazione" ammonisce il tecnico romagnolo "Dovremo essere un martello che spinge e concretizza al massimo le occasioni che capiteranno, solo così porteremo a casa il risultato che desideriamo".