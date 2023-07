Calcio, prosegue la linea verde: arriva dalla Sammaurese Patrick Casadio

Persa ormai buona parte della rosa della passata stagione - con Ronchi accasatosi al Livorno, Maini al Carpi, Scalini allo United Riccione e salutati tra gli altri Caprioni, Manara, Elia Ballardini e tutto il pacchetto dei portieri -, in casa Forlì Calcio la rifondazione biancorossa passerà senza ombra di dubbio da giovani di belle speranze. Prosegue infatti la linea verde dalle parti di Viale Roma perché dopo le conferme nel reparto under con Eleonori, Piva e Morri, il direttore sportivo Cristiano Protti annuncia nel pomeriggio di venerdì l'arrivo di un altro giovanissimo classe 2003, scuola Cesena, il centrocampista Patrick Casadio. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del cavalluccio vanta già due stagioni in serie D giocate da protagonista (67 presenze) con la Sammaurese dove nonostante la giovane età ha raccolto 3 reti.