Forlì calcio, si prolunga la campagna abbonamenti: tutti i prezzi

Il buon inizio di campionato del Forlì di Giovanni Cornacchini accelera la campagna abbonamenti. E così la società biancorossa ha deciso di prolungarla fino a sabato. Fino a venerdì è possibile sottoscrivere la tessera negli uffici della segreteria dello stadio Morgagni dalle 14.30 alle 18, mentre sabato dalle 10 alle 10.30. Questi i prezzi: per i vecchi abbonati 100 euro la tribuna centrale, 80 quella laterale 40 la gradinata, mentre per i nuovi 150 euro la tribuna centrale (ridotto 120 euro), 120 euro quella laterale (100) e 50 la gradinata (45).

E' di 400 euro la sottoscrizione per socio sostenitore con posto in tribuna centrale. Cin questa tessera l'abbonato riceverà anche il parcheggio interno, due coffee break, un prematch a bordocampo, il cambio nominativo e il kit ufficiale di gara. I familiari del Settore Giovanile potranno accedere alla tribuna laterale con un abbonamento da 80 euro, mentre alla gradinata con una tessera da 45. Poi c'è la tessera "family": acquistando un abbonamento intero il resto della famiglia avrà uno sconto del 50%. Sconti anche per gli universitari, ai quali sarà applicata la tariffa ridotta per il settore gradinata e tribuna centrale. I bambini nati dal 2007 in poi entrano gratis se accompagnati da un adulto. La società si riserva del diritto di indire 2 giornate biancorosse.