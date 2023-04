Forlì calcio, Under 17 e Under 15: convocazioni per sei giocatori biancorossi

Prestigioso riconoscimento per il settore giovanile del Forlì. Tre giocatori biancorossi sono stati convocati nella rappresentativa Under 17 regionale e saranno a disposizione di mister Mario Lega, mentre altri tre giocatori sono stati convocati nella rappresentativa Under 15 regionale e saranno a disposizione dell’allenatore Gabriele Turci. Per ciò che concerne la convocazione per la rappresentativa Under 17, sono stati selezionati Matteo De Gori, Ettore Facciani e Giacomo Graziani che parteciperanno al torneo delle regioni 2023, che si terrà in Piemonte e in Valle D’Aosta dal 20 aprile al 27 aprile. Invece per ciò che concerne la convocazione per la rappresentativa Under 15, sono stati selezionati Devin e Dylan Capasso, oltre a Luca Cappelli, che disputeranno al Torneo delle regioni 2023, che si terrà anch’esso in Piemonte e Valle D’Aosta dal 20 aprile al 27 aprile,