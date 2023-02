Big match contro Carpi, mister Graffiedi: "Se siamo qui adesso a giocarci le nostre carte è perché ce lo meritiamo"

Squadra in casa

Squadra in casa Forlì

Sarà un mese di febbraio da gustarsi tutto d'un fiato quello che aspetta il Forlì di mister Mattia Graffiedi. I galletti affronteranno infatti nell'ordine Carpi, Giana Erminio e Pistoiese, vale a dire le antagoniste dirette dei galletti per la corsa alla serie C. Si parte con la prima sfida domenica, ore 14.30, allo stadio "Morgagni" col Forlì che ospiterà la compagine emiliana del Carpi. Sfida dal sapore antico che ritorna ai giorni nostri sotto forma di big match tra il Forlì, secondo in classifica a quota 47 punti ad appena sei lunghezze dalla capolista e il Carpi, quarto a quota 42.

"Sarà una sfida bellissima da giocare contro un avversario forte e candidato fino alla fine ad essere protagonista di questa stagione" sono le parole di un raggiante Mattia Graffiedi "Il Carpi ha un organico di alto livello, hanno il secondo miglior attacco quindi questo spiega perfettamente le difficoltà che andremo ad affrontare". Un vero primo esame dunque per i galletti che. partiti ad inizio stagione a fari spenti, si sono guadagnati sul campo il rispetto e il prestigio degno di una squadra come il Forlì.

"Se siamo qui adesso a giocarci le nostre carte è perché ce lo meritiamo - chiosa il tecnico -. Non voglio però vedere ansia da risultato o perdere le nostre convinzioni, siamo forti e questa è una gara che misurerà senza dubbio le nostre ambizioni". Biancorossi che però registrano ancora qualche assente di troppo a partire da Pari, squalificato, Guerra, Elia Ballardini e Cognigni invece infortunati: "Nel complesso la squadra sta bene nonostante gli infortuni e le tante gare ravvicinate ma ora quello che conta è la testa e le motivazioni che ci deve dare questo tipo di partite". Infine un appello ai tifosi: "So perfettamente le potenzialità di questa piazza, domenica ci servirà assolutamente il nostro pubblico per spingerci oltre cercando di arrivare dove nessuno ad inizio campionato poteva pensare, i ragazzi lo meritano".