Doccia gelata per il Forlì: il Crema espugna il "Morgagni" in pieno recupero

Una vera e propria doccia gelata per il Forlì che nell'ultima gara del girone di andata allo stadio "Morgagni" esce sconfitto per 1 a 2 contro un ottimo Crema a segno con Cerri al 38° e Melequi al 94° mentre per il Forlì il momentaneo pari era stato messo a segno da Biancheri al 56°. Mister Graffiedi conferma l'undici titolare di San Mauro con l'unica eccezione di Sedioli che prende il posto di Ronchi sulla linea di difesa. Partono bene i galletti che già all'11° vanno vicini al vantaggio con Caprioni ma il suo tiro ravvicinato è respinto coi pugni da Aiolfi.

Crema che risponde al 15°su calcio d'angolo ma Cerri lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia biancorossa, non inquadra lo specchio. Gara molto equilibrata con le squadre ben messe in campo e che faticano a trovare gli spazi, così che l'occasione più ghiotta per i padroni di casa arriva al 34° su calcio piazzato con Maini che di testa colpisce il palo. Sembra il preludio ad un vantaggio che parrebbe materializzarsi nel breve periodo ed invece al 38° sempre su calcio d'angolo, Cerri questa volta non sbaglia siglando di testa la rete dello 0 a 1. Ripresa col Forlì a trazione anteriore e che al 52° si fa vivo dalle parti di Aiolfi con Caprioni, ma la sua conclusione è respinta; galletti che vengono premiati al 56°, questa volta sull'asse Varriale-Biancheri, con quest'ultimo che finalizza da due passi una incursione perentoria in area del "pocho" per il momentaneo 1 a 1.

Mister Graffiedi sente odore di rimonta tentando le carte Fornari e Nardella ma lentamente la manovra dei galletti si fa più macchinosa e prevedibile; ci prova Varriale all'80° su sponda di Biancheri con la palla che esce di pochissimo. In pieno recupero la beffa al minuto 94': palla tagliata nel mezzo dell'area biancorossa sul quale si avventa Melequi che firma il definitivo 1 a 2 mettendo così i titoli di coda al match e confermando il buon momento di forma della formazione lombarda.