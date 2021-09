Forlì di misura sul Tre Penne: Pera sigla il goal vittoria

Prosegue la marcia di avvicinamento al campionato per il Forlì Calcio che in attesa di conoscere i nove gironi di serie D che verranno presentati martedì 7 settembre, ha affrontato nel pomeriggio di sabato in amichevole la formazione sammarinese del Tre Penne. Mister Cornacchini si affida all'ormai consolidato 4 3 1 2 con De Gori in porta, Gkertsos, Ronchi, Capitanio e Dominici a sua difesa, centrocampo con Piva, Rrapaj e Ballardini, Petrucci libero di inventare alle spalle di Pera e Longobardi. Assenti tra i galletti Borrelli che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia ma tenuto precauzionalmente a riposo e Verde assente per motivi personali. Forlì in palla fin dai primi minuti, complice una preparazione atletica ormai avanzata, con Pera che lancia Gkertsos ma la conclusione dell'esterno biancorosso trova pronto Zambetti che devia in angolo. Ancora Forlì al 5° con Petrucci che conclude ma sempre Zambetti è prodigioso a sventare la minaccia. Al 15° rete di Pieri annullata al Tre Penne per fuorigioco. Due minuti più tardi ancora la formazione sammarinese pericolosa con Gai che calcia in porta ma sfiora il palo. I galletti rispondono alla minaccia prima con Pera su punizione ma Zambetti devia in angolo, poi è Ballardini a perdere la sfida col portiere sammarinese, che vede il suo colpo di testa respinto dell'estremo difensore. È il preludio al vantaggio che si materializza al 43° con Rrapaj che scende sulla fascia e serve un cross per Pera che non sbaglia e firma lo 0 a 1. Girandola di cambi nella ripresa che abbassano notevolmente il ritmo gara col mister dei galletti che fa entrare tutta la panchina a partire da Stella, Togni, Carlucci, Schirone, Giacobbi, Amaducci, Manara, Ndiaje, Nisi e Giorgi ma nel complesso il Forlì gestisce il vantaggio fino al triplice fischio che sancisce la vittoria dei biancorossì sul Tre Penne per 1 a 0 grazie alla rete di Manuel Pera.