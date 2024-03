Calcio, il Forlì vince e scavalca il Ravenna: galletti secondi in classifica ad un punto dalla vetta

Sesto risultato utile consecutivo per il Forlì che dopo il pareggio di Sant'Angelo Lodigiano torna al successo tra le mura amiche battendo 1 a 0 il Fanfulla; la rete dei biancorossi arriva al 43° del primo tempo ad opera di Maggioli, che da pochi passi ribadisce in rete una respinta di Libertazzi. Con questo risultato il Forlì scavalca il Ravenna sconfitto a Carpi e si accomoda in seconda posizione di classifica a quota 52 proprio a un punto dalla formazione emiliana.

La partita

Mister Antonioli ,come anticipato in conferenza, deve fare i conti con le numerose assenze e schiera una difesa con Visani, Tafa, Maggioli e Checchi, a centrocampo Lolli, Ballardini e Pecci e in avanti ritorna dal primo minuto Bonandi insieme a Merlonghi e Greselin. La partenza è a razzo perché il Forlì già al primo minuto va vicinissimo al vantaggio, prima con Lolli che scarica in porta un destro potente che Libertazzi deve alzare in angolo. Dal susseguente corner è Bonandi che di testa coglie la traversa. Il Fanfulla appare sorpreso e al 4° è Merlonghi che vede la sua conclusione a botta sicura salvata sulla linea di porta da una selva di gambe. Alla mezz'ora la risposta della formazione ospite è tutta in una debole conclusione di Kakou, che rubata palla a Greselin calcia in porta ma Pezzolato è attento e blocca.

La pressione dei galletti, però, si fa insistente, collezionando calci d'angolo e all'ennesimo tentativo i biancorossi la sbloccano: minuto 43° il cross di Merlonghi viene spazzato di testa da Greselin, Libertazzi respinge coi pugni ma Maggioli è il più lesto in area piccola a ribadire in rete l'1 a 0. Ripresa che cala sensibilmente di ritmo e Forlì che ha una buona occasione al 52°, con una punizione dal limite dell'area, ma il tiro di Merlonghi esce alto di pochissimo. Fase di stanca della gara con il Fanfulla, che alza il proprio baricentro macinando più gioco ma non riuscendo mai ad impensierire un inoperoso Pezzolato. Il Forlì cerca di farsi vedere dalle parti di Libertazzi, sempre su calcio piazzato e sempre con Merlonghi, che al 64° mira l'angolino basso, ma è bravissimo l'estremo difensore ospite a negargli il raddoppio. Ripresa che dunque scivola via senza troppi sussulti e che dopo cinque minuti di recupero chiude i suoi battenti: il Forlì torna al successo e avvicina nuovamente la vetta.

I commenti

Commenta il risultato della partita anche il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo: "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni alla squadra del Forlì Calcio per l'eccezionale vittoria contro il Fanfulla. Questo trionfo non solo dimostra l'impegno e la dedizione dei nostri atleti, ma proietta anche la nostra squadra in cima alla classifica, motivo di grande orgoglio per tutta la città. Il percorso che ha portato il Forlì Calcio a questo punto è stato segnato da sfide e successi, e oggi possiamo celebrare insieme il risultato di questo duro lavoro. La vittoria di oggi è un simbolo della forza e dello spirito di squadra che caratterizzano la nostra comunità. Invito tutti i cittadini di Forlì a unirsi a me nel festeggiare questo momento storico e a tifare i nostri colori nelle prossime partite. Andiamo avanti con coraggio e determinazione verso i nostri obiettivi futuri. Viva il Forlì Calcio e tutti allo stadio a sostenere i nostri ragazzi nelle prossime partite".