Calcio, per il Forlì match insidioso contro il Fanfulla: "Chi pensa sia un turno favorevole si sbaglia"

Incrocio pericoloso per il Forlì, che dopo il pari di Sant'Angelo Lodigiano va alla ricerca dei tre punti contro il Fanfulla. Proprio questo sarà il senso di ripartenza del match che andrà in scena allo stadio "Morgagni" domenica alle 14:30 tra gli uomini di mister Mauro Antonioli e la formazione del "Guerriero". "Sarà una gara veramente difficile, chi pensa che sia un turno per noi favorevole si sbaglia" analizza candidamente il tecnico biancorosso alla vigilia.

"Il Fanfulla ha il rendimento esterno migliore di tutto il campionato, riuscendo a vincere sia in casa del Ravenna che del Carpi, solo questo fa capire quanto sia complicata questa partita". Analisi precisa quella di mister Antonioli che allo stesso tempo evidenzia le difficoltà che dovrà affrontare la sua squadra anche per le tante assenze soprattutto nel reparto arretrato: "Purtroppo i nomi sono tanti a partire da Rossi, Drudi e Masini che non recuperano a cui si sono aggiunti Prestianni, Gaiola e Barbatosta".

"Penso però che la nostra forza sia il gruppo perciò i ragazzi che giocheranno sapranno farsi valere". Una gara dunque fondamentale per tenere viva la corsa al vertice dei galletti tenendo conto anche della contemporanea sfida tra Carpi e Ravenna senza contare le altre legittime pretendenti al titolo come Victor San Marino, Lentigione e Corticella; insomma la lotta per la serie C in questo campionato Dilettanti girone D è tutt'altro che conclusa. Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Crociati, Checchi, Graziani, Maggioli, Tafa, Visani, Zanni, Ballardini, Casadio, Greselin, Lolli, Pecci, Babbi, Banfi, Bonandi, Merlonghi, Mosole, Rosso.