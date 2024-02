Il Forlì riparte dall'Imolese dopo la pausa di campionato, i biglietti in prevendita

Riparte domenica, dopo l'interruzione per il torneo di Viareggio, il cammino del Forlì. Alle 14.30 tra le mura amiche del Tullo Morgagni torna il derby contro l'Imolese visto già nel secondo turno di Coppa Italia ad inizio ottobre. Una partita che arriva dopo la sosta, con i galletti chiamati ad una scossa dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime due partite. Le pesanti assenze di Gaiola e Maggioli squalificati, saranno ostacoli in più nell'affrontare un'avversaria giovane e piuttosto ben organizzata. I biglietti sono in vendita online sul sito di Vivaticket. Il botteghino allo stadio domenica, giorno della partita, sarà aperto dalle ore 13. I prezzi dei biglietti: tribuna centrale 20 euro - Tribuna laterale Ridotto Under 30, Over 65, Donne 12 euro - Tribuna Laterale Intero 15 euro - Gradinata e Settore Ospiti 10 euro. I nati dal 2005 in poi entreranno gratuitamente, ma dovranno ritirare comunque il tagliando presso il botteghino.