Calcio, il Forlì fa sul serio: Eleonori e Ronchi stendono il Lentigione, Galletti secondi in classifica

Colpo del Forlì che batte al Morgagni il Lentigione col punteggio di 2-1. Per la squadra di mister Mattia Graffiedi arrivano così tre punti che permettono ai biancorossi di mantenere la corsa delle prime della classe, issandosi in seconda posizione a quota 10 punti e conquistando di conseguenza il quarto risultato utile consecutivo. Mister Graffiedi attua un mini turnover con Varriale che in attacco lascia il posto a Tascini, Rrapaj che sostituisce il capitano Elia Ballardini mentre Sedioli gioca al posto di Maini infortunato; per il resto tutti confermati con Ravaioli tra i pali, Fusco, Ronchi e Fornari in difesa, Scalini in cabina di regia insieme a Ballardini Amadeo e ad Eleonori, in avanti Caprioni.

Sfida subito vivace col Forlì che già al 13° scalda i guantoni a Marconi con un tiro di Tascini respinto in angolo; sul susseguente corner sponda di Ronchi per Tascini che calcia a botta sicura, l'ex Cortesi in scivolata salva sulla linea. Ancora Forlì pericoloso al 17° con Eleonori che al limite dell'area stoppa e tira ma Marconi blocca. Il Lentigione prova a reagire ma la spinta dei galletti è forte e alla mezz'ora va ancora vicina al vantaggio ma questa volta Ballardini Amadeo servito nel mezzo da Rrapaj vede la sua conclusione respinta dal muro ospite. Lentigione che si fa vivo dalle parti di Ravaioli al 44° su punizione, palla scodellata nel mezzo da Cortesi per la testa di Tarantino, l'estremo difensore biancorosso blocca a terra. L'ultima emozione della prima frazione é ancora di marca biancorossa e ancora sui piedi di Tascini ben servito da Rrapaj ma la sua conclusione è nuovamente deviata in angolo con la due squadre che vanno così al riposo sul risultato di 0 a 0.

La ripresa offre anch'essa subito emozioni perché al 51° il Forlì la sblocca: Caprioni largo sulla destra fa partire un assist per il tiro al volo di Eleonori che trafigge Marconi, 1 a 0. Galletti sulle ali dell'entusiasmo vicinissimi al raddoppio al 57° con Rrapaj che di controbalzo calcia forte ma Marconi in tuffo blocca. Passa però un minuto e un calo di concentrazione offre al Lentigione una occasione colossale, Eleonori sbaglia un appoggio regalando palla a Formato che si invola e calcia, solo il palo a Ravaioli battuto gli nega il goal. È però il preludio al pari che arriva un minuto più tardi sempre con Formato che da due passi trova il tap-in vincente. Mister Graffiedi non ci sta e ridisegna i biancorossi con gli ingressi di Varriale, Pari, Manara ed Elia Ballardini e il Forlì si rigetta in attacco; al 67° corner di Pari nel centro area ma Ronchi di testa mette alto da ottima posizione. Neppure il Lentigione demorde e al 73° il neo entrato Sala offre un assist al bacio per Lattarulo ma per fortuna del Forlì la mira è da dimenticare. Minuti finali concitati su entrambi i fronti ma la formazione più lucida è quella di casa che all'86° trova il goal vittoria: Varriale scappa sul fondo, palla messa dietro per Ronchi che di destro la gira sul palo più lontano dove Marconi non può arrivare per il definitivo 2 a 1 facendo esplodere il "Morgagni".