Forlì pericoloso in casa della Sammaurese, ma il finale è a reti inviolate

Grande rammarico per il Forlì che in casa della Sammaurese non va oltre lo 0 a 0; gara ben giocata dai ragazzi di mister Mattia Graffiedi che vanno però a sbattere contro l'estremo difensore della squadra di casa, Piretro, in giornata di grazia e autore di alcuni interventi prodigiosi. Mister Graffiedi conferma il pacchetto arretrato dopo la buona prova contro lo United Riccione con De Gori tra i pali, Guerra e Fusco terzini a sostegno di Ronchi e Maini, i due centrali; Scalini solito vertice basso nel classico rombo di centrocampo insieme a Farneti, Amedeo Ballardini e Caprioni, in attacco Biancheri trova spazio dal primo minuto in coppia con Varriale.

Parte bene il Forlì che prende subito in mano il pallino del gioco; alla mezz'ora Amedeo Ballardini va alla conclusione, la Sammaurese salva sulla linea di porta. Ancora Forlì pericoloso al 36° con Varriale ma il suo tiro è deviato in angolo. Pericolo Sammaurese al 40° con Merlonghi che è bravo sfruttare una ripartenza e a calciare in porta, super la risposta di De Gori che respinge la minaccia in corner. In chiusura di primo tempo è ancora il Forlì a farsi vedere dalle parti di Piretro sempre con Varriale ma il tiro dell'attaccante biancorosso è ancora una volta respinto dell'estremo difensore giallorosso che manda così le squadre al riposo sul risultato di 0 a 0.

Secondo tempo che riparte ancora sotto il segno delle occasioni mancate per il Forlì perché al 52° Varriale trova sul dischetto Biancheri ma la conclusione del neo attaccante biancorosso è respinta ancora una volta da Piretro. Un punto che permette al Forlì di riprendersi in solitario il secondo posto in classifica davanti ad Aglianese e Carpi ma vede la Giana Erminio allontanarsi, ora distante otto lunghezze.