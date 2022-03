Calcio, il Forlì sbatte sulla traversa: il Prato fa un gol per tempo e passa al Morgagni

Secondo tonfo consecutivo per il Forlì che perde per 0 a 2 contro un Prato cinico e determinato. Le reti, una per tempo ad opera di Boganini 43° e Maione 84°, permettono così alla squadra di mister Favarin di sbancare il "Tullo Morgagni". Mister Graffiedi ritrova nell'undici titolare Longo che recupera dalla distorsione e va a posizionarsi in difesa con Ravaioli tra i pali, Pezzi e Ronchi, a centrocampo il solito muro di guerrieri fra Ballardini Elia, Buonocunto, Rrapaj, Malandrino e Gkertsos in avanti Manara a supporto di Pera che stringe i denti e ce la fa.

Gara bloccata con le squadre ben disposte in campo e spazi che faticano a crearsi; il primo squillo al 13° è di Boganini che dal limite calcia, la palla termina larga. Risposta del Forlì che arriva alla mezz'ora quando Pera si libera sulla sinistra e crossa, la difesa toscana respinge con Ballardini che in corsa calcia potente ma centrale e Pagnini si salva coi pugni. Primo tempo che sembra incanalarsi sul pari quando invece al 43° Pezzi, uno dei migliori, commette una ingenuità che libera al tiro Boganini che dal limite trova il tiro a giro del vantaggio. Nella ripresa subito pericoloso il Forlì al 47° ma Manara non arriva di un soffio sul cross di Ballardini; mister Graffiedi getta allora nella mischia tutto il suo arsenale d'esperienza fra Scalini, Borrelli, Fabbri e Longobardi e il Forlì inizia a spingere forte schiacciando il Prato nella propria area.

Al 72° è Pera che salta Pagnini allargandosi e servendo un tap in per Manara che sulla linea viene anticipato alla disperata. Ancora Forlì al 78° su calcio d'angolo e sempre con Manara che trova l'incornata perfetta ma la sfera è salvata ancora una volta sulla linea dalla difesa toscana. I sogni di rimonta dei biancorossi si infrangono all'82° quando è Longobardi dal limite a piazzare il piattone vincente, la palla sbatte sulla traversa rimbalzando oltre la riga di porta salvo poi tornare fuori; sembrerebbe goal per tutti ma non per la terna arbitrale che lascia correre tra le proteste. È una mazzata perché il Forlì tutto rovesciato in avanti alla ricerca del meritato pari, subisce un contropiede letale del Prato che all'84° raddoppia grazia al neo entrato Maione mettendo così i titoli di coda alla sfida del "Morgagni".