Il Forlì prosegue il suo rodaggio col secco 3-0 al Cava Ronco. I galletti si presentato alla città in centro storico

Prosegue il percorso di crescita del nuovo Forlì targato Marco Martini che nel pomeriggio di domenica allo stadio "Morgagni", liquida con un netto 3 a 0 il Cava-Ronco (formazione di Eccellenza). Novanta minuti importanti per i galletti in questa quarta amichevole estiva alla ricerca delle migliori sensazioni e di rodaggi tipici del calcio estivo che chiudono il match con una vittoria che porta sempre morale. Il Forlì di scena al "Morgagni" ha ancora ben distinto un chiaro segnale di lavori in corso al suo ingresso in campo, ma la strada imboccata pare quella giusta. Il gol del vantaggio arriva al 22’ con Greselin, trascinatore assoluto del primo tempo, che insacca un rigore in movimento dopo un'ottima triangolazione sulla fascia sinistra tra Rossi e Zammarchi.

Non si segnalano occasioni degne di nota dalle parti di Pezzolato con la difesa dei galletti che dunque continua a raccogliere gli applausi dei tifosi venuti al seguito nonostante il caldo.Nel secondo tempo spazio prima a un 4-2-4 piuttosto offensivo, prima di tornare al classico 4-3-3 che riporta in dote le ultime due marcature. Al 27° st della ripresa Merlonghi si muove tra le linee e con un destro incrociato batte Alpi che qualche minuto prima ne aveva neutralizzato una conclusione in piena area. Passano 11’ ed è il momento di Barbatosta che al 38° st sulla sinistra semina il panico prima di colpire con un sinistro incrociato timbrando il suo personale cartellino e mettendo i titoli di coda al match. Galletti che torneranno di nuovo in campo mercoledì ore 18:00 allo stadio "Filippi" di Forlimpopoli contro la formazione locale prima dell'esordio in Coppa Italia in programma domenica 3 settembre ore 15:00 allo stadio "Morgagni" contro il Riccione.

Nel frattempo il Forlì Calcio alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione a venire martedì sera ore 20:00 presso "Corte Masini" a Forlì (ingresso da Vicolo Gaddi) dove verrà presentata la squadra, le nuove maglie e la campagna abbonamenti; evento dunque aperto al pubblico per un momento conviviale nella bella cornice del centro storico di Forlì.

Il tabellino: Forlì-Cava Ronco 3-0

Forlì (4-3-3): Pezzolato (38’ st Zamagni); Masini (23’ st Signore), Tafa (38’ st Marzocchi), Maggioli (1’ st Morri), Rossi (23’ st Facciani); Casadio (23’ st Piva), Gaiola (23’ st Pecci), Greselin (1’ st Merlonghi); Mosole (1’ st Bonandi, 30’ st Casadei), Persichini (23’ st Eleonori), Zammarchi (40’ Barbatosta). A disp.: De Gori, Buscherini. All.: Marini

Cava (4-3-3): Carroli (1’ st Alpi); Bellavista (1’ st Del Vecchio), Melandri (1’ st Bandini), Fantinelli, Pascucci; Parlanti, Rabiti (1’ st Sciaccaluga), Garavini; Guiebre (1’ st Stucchi), Grazhdani (15’ st Martoni), Lupatelli (1’ st El Shazy). All.: Biserni

Reti: 22’ pt Greselin, 27’ st Merlonghi, 38’ Barbatosta.

Angoli: 2-2