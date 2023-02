Il Forlì recupera capitan Ballardini e Farneti, nel mirino c'è la Pistoiese. "Sarà la partita dell'anno"

"Siamo tutti consapevoli dell'importanza della gara di domenica, sarà la partita dell'anno". Sono queste le prime parole di un motivatissimo tecnico biancorosso Mattia Graffiedi, quest'oggi ospite dello sponsor "Lato B" in via dall'Aste, 42 che alla vigilia del match di cartello in programma domenica, ore 14,30, allo stadio "Morgagni" tra il suo Forlì e la Pistoiese non nasconde la voglia di vivere questa gara: "Affronteremo la formazione più in salute di questo girone, ma il nostro obbiettivo è vincere e non perdere terreno dalla vetta".

Galletti che ritrovano finalmente il capitano Elia Ballardini e Farneti entrambi recuperati dall'infermeria mentre non saranno della contesa Amedeo Ballardini, squalificato e Cognigni che prosegue nel suo recupero muscolare: "Recuperiamo finalmente qualche giocatore dopo settimane passate ad allenarci in grande emergenza con un organico ridotto al minimo" chiosa il tecnico "Non è stato facile lavorare in questo modo ma nonostante questo ho trovato nei miei ragazzi grande mentalità e disponibilità per andare avanti". Un match dunque fondamentale per i galletti che restano però consapevoli delle difficoltà che andranno ad incontrare: "La Pistoiese ha grandi qualità sia in difesa che in attacco, presi singolarmente sono una rosa completa e questo testimonia la forza del nostro avversario" analizza Graffiedi che poi conclude "Sognare è bello ma io ho i miei obbiettivi che sono difficili e forse irraggiungibili, ma finché ci sarà speranza io e la squadra ci proveremo fino all'ultimo". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Ravaioli, Fornari, Fusco, Guerra, Maini, Marzocchi, Morri, Ronchi, E. Ballardini, Eleonori, Farneti, Pari, Piva, Rrapaj, Scalini, Biancheri, Caprioni, Nardella, Negrin, Varriale.