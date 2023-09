Per il Forlì è notte fonda: la Sammaurese sbanca il "Morgagni"

Crolla inesorabilmente il Forlì sotto i colpi di una cinica e spavalda Sammaurese che al "Morgagni" infligge un sonoro 0 a 3 ai padroni di casa; di Campagna, Gambino e Cecconi le reti che regalano i tre punti alla formazione giallorossa. Mister Martini contrariamente a quanto detto schiera un undici iniziale con qualche volto nuovo come Checchi che in difesa prende il posto di Tafa, a centrocampo Pecci fa da mezz'ala al posto di Casadio e in avanti Persichini si accomada in panchina per fare spazio a Babbi. Gara avara di emozioni con la Sammaurese che si fa preferire per gioco e corsa mentre il Forlì fatica nella manovra; al 14° Campagna imbuca per Pacchioni che segna ma la bandierina del guardalinee si alza giusto in tempo ravvisando un offside.





Forlì che arriva dalle parti di Ravaioli solo intorno alla mezz'ora ma il tiro di Babbi è telefonato, facile preda dell'ex biancorosso mentre due minuti più tardi è la Sammaurese a trovare il vantaggio: minuto 32° un cross sbagliato di Campagna si trasforma in una parabola imprendibile o quasi per Pezzolato che è costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco. La reazione dei galletti non tarda ad arrivare perché al 35° Rossi in area viene agganciato da Nisi che lo stende: dal dischetto si presenta lo specialista Merlonghi che però si fa ipnotizzare da Ravaioli che in tuffo salva il risultato e manda le squadre al riposo con gli ospiti in vantaggio.



Nella ripresa Martini prova a rimescolare le carte inserendo Casadio per Pecci, Persichini per Babbi e Mosole per Barbatosta ma il copione non cambia perché la Sammaurese tiene bene il campo e non soffre sulla pressione del Forlì che comunque non porta grandi pericoli dalle parti di Ravaioli; l'unica occasione degna di nota è un colpo di testa di Greselin al 75° ma Ravaioli è ancora bravo a deviarla sopra la traversa. Troppo poco per pensare di raddrizzare una gara in salita e così la Sammaurese scampato il pericolo decide di chiuderla e all'83° approfittando di un errore in uscita di Maggioli, conquista palla al limite con Gambino che appena entrato fa 0 a 2. Forlì colpito e affondato, nel finale all'86° c'è posto anche per il tris questa volta firmato Cecconi che in contropiede mette il sigillo alla vittoria della formazione di San Mauro Pascoli.