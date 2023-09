Il Forlì si prepara al derby: "La Sammaurese è passato recente di molti di noi, ma non dobbiamo farci distrarre"

A distanza di sette giorni dal primo inatteso, sorprendente e al contempo doloroso "schiaffo" ricevuto dal Forlì sul campo del neo ripescato Progresso, i galletti guidati dal tecnico Marco Martini si accingono ad ospitare allo stadio "Morgagni" domenica sera (ore 20:30) la Sammaurese. Una sfida carica di ex da entrambe le formazioni ma che secondo il tecnico biancorosso non deve far distogliere l'obbiettivo dalla mente dei suoi ragazzi: "Emotivamente San Mauro è il passato recente di molti di noi ma non possiamo permetterci di farci distrarre".

Attacca il tecnico: "La sconfitta di Bologna è stata difficile da digerire, un brutto risveglio per tutti ma serve lucidità per capire dove migliorare, porre dei rimedi e soprattutto per trovare il giusto atteggiamento e impatto alla gara". Una analisi critica e severa da parte del mister dei galletti che chiede a gran voce un netto cambio di rotta alla sua squadra: "Servirà sacrificio e voglia di lottare perché nessuno ci regalerà qualcosa, dobbiamo essere realisti e consapevoli delle difficoltà che andremo ad incontrare".

Forlì che salvo il lungodegente Bonandi, la cui situazione clinica verrà valutata nuovamente con esami approfonditi fra quindici giorni, avrà a disposizione tutti gli effettivi e dunque si presenterà al derby con l'organico al completo: "Abbiamo provato diverse soluzioni tattiche anche se al momento sto cercando una solidità di squadra, vedremo se farò qualche cambio nell'undici titolare".

Nel frattempo si è chiuso il mercato dei Dilettanti col Forlì che registra ben tre uscite nel reparto avanzato fra cui Eleonori direzione Victor San Marino, Zammarchi al Fano e la nota vicenda Varriale che ha portato il fantasista napoletano a Ravenna. Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, De Gori, Tafa, Maggioli, Masini, Rossi, Signore, Checchi, Faccenna, Gaiola, Piva, Casadio, Pecci, Greselin, Prestianni, Persichini, Merlonghi, Calì, Mosole, Barbatosta, Babbi.