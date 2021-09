Calcio giovanile, Forlimpopoli Arancio sopra al Forlì nel torneo "Fabio Colli"

Sabato 18/09/2021 si è concluso il 37° Torneo " Fabio Colli ". Le finaliste che si sono affrontate sono state: Forlimpopoli Arancio vs Forlì per il terzo e quarto posto; Virtus Faenza vs Pianta per il primo e secondo posto. Prima di premiare le squadre sono stati assegnati dei premi ad alcuni giocatori che si sono contraddistinti durante il torneo.

Fair play e correttezza: Ferrari Z., Lacchini M. Miglior realizzatore: Magnani G., Tshomi S., Dal Pozzo L., Maresca R., Franchini F. Calciatore emergente: Bertozzi F.

Per le formazioni si classificano al 4° posto il Forlì, al 3° posto il Forlimpopoli Arancio, al 2° posto la Pianta, al 1° posto il Virtus Faenza.

Per la premiazione sono intervenute il Sindaco Milena Garavini e il Vice Sindaco Sara Piagnatari di Forlimpopoli. Per coronare l'ottima riuscita del torneo, martedì 21 settembre si svolgeranno due partite amichevoli, la prima alle ore 19.00 vedrà fronteggiarsi il Cesena F.C. (2009) vs Forlimpopoli (2008), la seconda fischio d'inizio alle ore 20.15 tra il Cesena F.C. vs Virtus Faenza (vincitrice del torneo).