Promozione, il Forlimpopoli si aggiudica il derby col Meldola

Prestazione negativa quella del Meldola, sconfitto 3-0 nel derby di Forlimpopoli. I giallorossi si presentano con un organico rimaneggiatissimo a causa di una decina di defezioni per malattia. I padroni di casa passano al 15' grazie a una punizione di Dall'Ara, poi al 35' Chiarini fa 2-0 approfittandosi di un'esitazione di Zanzani. A inizio ripresa chiude i giochi Vokrri, che sancisce il 3-0 e permette al Forlimpopoli di agganciare temporaneamente il Novafeltria a 42 punti, ma i gialloblù in terza posizione hanno una gara in meno. Meldola invece che resta ultimo in classifica nel girone E di Promozione con sole 17 lunghezze e vede allontanarsi sempre di più l'obiettivo salvezza.