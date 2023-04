Promozione, colpaccio del Forlimpopoli a San Piero in Bagno

Colpaccio del Forlimpopoli che vince in casa della capolista Sampierana, facendole perdere la vetta del girone E di Promozione vista la vittoria del Gambettola col Granata. I biancazzurri sono la prima formazione a espugnare San Piero in Bagno quest'anno, e pur restando quarti si portano a -2 dal Novafeltria terzo, fermato sullo 0-0 a Sant'Ermete. Dopo 40 secondi dall'inizio una indecisione della difesa bianconera consente una grossissima occasione a Chiarini che colpisce clamorosamente il palo a porta vuota. Al 27' lo stesso giocatore si coordina in area e sfiora l'incrocio dei pali. Al 30' prima occasione della Sampierana con Para ma il portiere si supera alzando sopra la traversa.

Nella ripresa al 5' passa in vantaggio la squadra ospite con un tiro di Ulivieri respinto da Zammarchi, irrompe Marzocchi che sigla l'uno a zero per il Forlimpopoli. Al 13' la Sampierana pareggia, cross teso di Diversi e lo stesso Marzocchi mette alle spalle del proprio portiere. Al 25' Braccini in area non controlla in area un bel lancio di Quercioli mentre due minuti dopo Ulivieri sfiora il gol con un tiro da fuori area che esce di poco. Al 30' Canali salva sulla linea una conclusione di Mambelli. La Sampierana negli ultimi minuti cerca disperatamente il gol della vittoria ma al 49' a seguito di un fallo laterale a favore dei bianconeri. gli ospiti rubano palla e Ulivieri batte Zammarchi per la vittoria finale.