Promozione, il Forlimpopoli espugna San Piero con le reti di Chiarini e Iacchetta

Il Forlimpopoli vince 2-1 in trasferta e condanna la Sampierana alla seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Barontini ha dimostrato grosse lacune in fase difensiva. Passano subito in vantaggio gli ospiti forlivesi al 3’ con l’ex Chiarini, con i difensori della Sampierana che si fanno sorprendere da un lungo lancio dalle retrovie, Chiarini con un diagonale di sinistro non sbaglia. Al 19’ raddoppio del Forlimpopoli, punizione di Dall’Ara dalla trequarti, Iacchetta di testa anticipa tutti e batte imparabilmente Zammarchi. Al 39’ i padroni di casa accorciano le distanze su calcio di rigore per fallo di Giorgini (poi espulso) su Cano, dal dischetto Narducci segna. Al 45’ grossa occasione per la Sampierana con Braccini Simone che si presenta davanti al portiere ma il suo tiro viene deviato.

Al 56’ altra occasione per i locali con Pungelli che supera anche il portiere, con la palla che danza sulla linea di porta senza che un giocatore bianconero ribadisca in rete. Il Forlimpopoli si difende con ordine nonostante l’inferiorità numerica e solo all’ 87’ rischia con un tiro di Cano che da posizione favorevole mette fuori. Finale sostanzialmente giusto e Sampierana che deve riflettere per questo deludente inizio di stagione.

Tabellino

SAMPIERANA – FORLIMPOPOLI 1 - 2

SAMPIERANA: Zammarchi, Quercioli (52’ Pippi), Diversi, Narducci, Canali (22’Conficoni), Quaranta (62’ Simoncini) , Braccini Simone, Petrini , Cano , Braccini Davide (68’Lanzi), Pungelli Giacomo (52’ Castagnoli).

A DISPOSIZIONE; Golinucci, Drudi,Batani, Berni.

ALLENATORE: Barontini Federico

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci, Marzocchi, Giulianini, Dall’Ara (46’Dotti), Giorgini, Iacchetta, Diop, Chiarini (92’Benvenuti), Radoi (52’Ulivieri), Bucci.

A disposizione: Billi, Triolo, Strammiello, Buscherini, Biondini, Amaducci.

ALLENATORE: Bettini Dario

ARBITRO: Sig. Lorenzo Rossi di Cesena

MARCATORI: 3’ Chiarini (F), 19’ Iacchetta (F), 39’ Narducci rig. (S).

AMMONITI: Quercioli, Quaranta, Braccini D.(S), Iacchetta, Bucci (F), Barontini dalla panchina (S).

ESPULSI: 39’ Giorgini (F) per fallo da chiara occasione da gol