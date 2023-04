Promozione, Forlimpopoli corsaro a Mercato Saraceno

Vittoria esterna per il Forlimpopoli, che batte le Due Emme a Mercato Saraceno con lo stesso risultato dell'andata (1-3), con pieno merito, e il passivo per la Due Emme poteva essere ben più pesante senza le parate di Cappelli, di gran lunga il migliore in campo. La Due Emme si porta in vantaggio al 2' con gran goal di Altieri di esterno dal limite, 7 minuti dopo viene raggiunta dal pari dell'ottimo Ulivieri e da lì in poi il Forlimpopoli mostra la sua grande qualità di gioco e una invidiabile condizione fisica. Il goal del vantaggio alla mezz'ora di Chiarini e il 3-1 definitivo all'80' ancora di Ulivieri. Ottima direzione di gara di Marina Utili.