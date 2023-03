Promozione, Forlimpopoli travolto dal Novafeltria a Martorano

Gara da dimenticare per il Forlimpopoli, che mercoledì sera viene travolto 6-2 dal Vis Novafeltria, nel recupero della 20a giornata del girone E di Promozione. Sul sintetico di Martorano, i riminesi si portano avanti già al 16' grazie alla conclusione a giro dal limite di Collini, che si infila alla destra del portiere Lani. Il bomber 5' dopo trova la doppietta, e al 42' la girata di Vivo su cross dalla destra di Baldinini vale il 3-0. A fine primo tempo prova a riaprirla il Forlimpopoli con Chiarini, che scappa alla difesa locale e infila Golinucci. Al 64' poker Novafeltria con Soumahin, il suo tiro-cross beffa un Lani non esente da colpe. La "manita" è firmata Baldinini, che riceve un pallone nell'area piccola da Frihat e segna facilmente. All'85' Chiarini trova la doppietta personale sfruttando la sponda di testa di un compagno, e al 95' Castellani fissa il 6-2 correggendo in rete il tiro stampato sul palo di Collini. Forlimpopoli che viene scavalcato in classifica dal Novafeltria e scende in quinta posizione, con gli stessi 36 punti del Bakia quarto.