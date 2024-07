"Frampula World Cup” i pulcini del Calcio Forlimpopoli 1928 giocano il loro mondiale in memoria di Marisa Giannini

Una festa di calcio quella che aspetta Venerdi 19 i pulcini delle annate 2013 e 2014 del Calcio Forlimpopoli 1928 che prenderanno parte alla prima edizione dell Frampula World Cup “Primo Trofeo Marisa Giannini”. Un piccolo mondiale con 4 nazionali impegnate per una serata di sport e convivialità. L'appuntamento si terrà venerdì alle 20 al campo Sante Bastoni di Forlimpopoli.

Un idea nata da Cristiano Baccini, dirigente del Calcio Forlimpopoli 1928. “Tutto nasce da un mio piccolo sogno, perché ho imparato ad amare il calcio e lo sport in generale grazie a mia nonna con la quale sono cresciuto e che è venuta a mancare qualche tempo fa - racconta -. Lei adorava lo sport in ogni sua forma e trasmetteva anche a noi questa immensa passione. Il mio immenso rammarico è stato che non sia riuscita a vedere giocare suo nipote, perché viveva a Roma ed era purtroppo per la malattia impossibilitata a muversi, per questo ho deciso di onorare questa sua passione per lo sport organizzando questo torneo, per il quale devo un infinito grazie per la disponibilità e la collaborazione a tutta la dirigenza del Calcio Forlimpopoli 1928 che come sempre è in prima linea per iniziative di questo tipo che premiano lo sport ma soprattutto la socializzazione dei bambini.”

Quattro nazionali, Brasile, Argentina, Germania e Spagna composte da giocatori misti delle due annate che si sfideranno in un girone all’italiana e poi si incoceranno per semifinale e finale, tanti premi per tutti i partecipanti e la speranza soprattutto di vedere tanti sorrisi dentro e fuori dal campo.