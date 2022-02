Promozione, un autogol condanna la Fratta Terme contro lo Sparta Castelbolognese

Ricomincia con una sconfitta il campionato di Promozione della Fratta Terme, che cede di misura in casa contro lo Sparta Castelbolognese. Al minuto 8 del primo tempo, dopo che De Pascalis si divora il gol del vantaggio termale, lo Sparta supera per la prima volta la metà campo biancoverde e trova il vantaggio grazie all'autogol di Bandini, che maldestramente anticipa Zollo e la mette dentro. La prima frazione di gioco prosegue con la Fratta che fa il gioco, ma non risulta mai incisiva sotto porta, con Renna spettatore inoperoso. Sul finire del primo tempo, si rivedono gli ospiti che trovano in Zollo l'ultimo ostacolo prima del raddoppio.

Nel secondo tempo ci si aspettava una Fratta più aggressiva e vogliosa e, invece, nonostante abbia condotto per 45 minuti il gioco, non è mai riuscita ad essere veramente pericolosa. Gli ospiti, ben messi in campo, hanno controllato per 90 minuti il risultato e caparbiamente hanno portato a casa 3 punti preziosissimi per la classifica. I termali, invece, restano inesorabilmente penultimi.

Tabellino

Fratta Terme - F.C. Sparta Castelbolognese: 0 - 1

Fratta Terme: Zollo, Bussi, Bendoni, Mazzoni (55' Favali ), Calandrini, Bandini, Branchetti, Balestra (75' Garoia ), Andreoli (46' Collini ), Farabegoli, De Pascalis

A disposizione: Ronchi, Giacomuzzi, Dosio, Lombardini, Ricci, Boccali

F.C. Sparta Castel Bolognese: Renna, Minardi, Palladino, Pirozzi, Russo, Gallinucci, Pirazzoli, Trombetti, De Martino (80' Teleman ), Mainetti, Filippo (72' Allmeta )

A disposizione: Landi, Talenti, Bentini, Dall'Oppio, Fucci, Melloni

All: Marco Mosconi

Note: Ammoniti: Fratta Terme Branchetti (70'), Calandrini (85'), Bendoni (90') F.C. Sparta Castel Bolognese Pirazzoli (80'), Trombetti (30'), Allmeta (85')

Recuperi: 1° t: 2' 2° t: 5'

Campo: “V. Spazzoli”

Spettatori: 90