Il derby termale va alla Fratta: sonoro 4-0 contro il Castrocaro, reti tutte nella ripresa

Lo scontro tra le due società termali Fratta Terme e Castrocaro se lo aggiudica la Fratta con un netto 4-0. Il primo tempo, seppur terminato sul punteggio di 0-0, ha visto i locali avere il pallino del gioco e sfiorare diverse volte il gol del vantaggio. La prima occasione arriva al 15’ con Bussi che si vede deviato in angolo da Vincenzi un insidioso rasoterra. Tre minuti dopo è il palo a fermare Andreoli e nei 10 minuti successivi nei piedi di Farabegoli capitano due occasioni clamorose.

La ripresa inizia sulla stessa sinfonia, i biancoverdi dominano in lungo e in largo. Vantaggio Fratta con Dosio, che su angolo svetta più in alto di tutti e insacca. Al 56’ è la volta di De Pascalis che sfrutta un invitante diagonale di Farabegoli, anticipa il difensore e raddoppia. Al 68’, Andreoli servito da un pregevole rasoterra di Gallo, salta avversario, portiere e segna il 3-0. Chiude i giochi Farabegoli che si fa perdonare i due errori commessi nella prima frazione di gioco: da sinistra riceve palla al limite dell’area, e dopo aver superato il primo avversario con un pregevole tiro a giro insacca alla sinistra di Vincenzi.

Tabellino

Fratta Terme - Castrocaro: 4 - 0

Reti: 56' Dosio (F) , 60' De Pascalis (F) , 68' Andreoli (F) , 72' Farabegoli (F)

Fratta Terme: Zollo, Bussi, Pertutti, Lombardini (80' Gardini ), Dosio, Brasini, Branchetti, Boccali (63' Gallo ), Andreoli, Farabegoli (85' Ricci ), De Pascalis

A disposizione: Ronchi, Giacomuzzi, Zoli, Collini, Mazzoni, Bendoni

Castrocaro: Vincenzi, E. Valli, Monti, Dieng, Minati (68' Z. Meskine ), Fabbri (5' Hounsou r ), Mazzanti, Rodi, Camagni, Sbaragli (80' Casamenti ), Dene

A disposizione: A. Valli, Nicola, M. Meskine, Olivetti, Longo, Fumagalli

Note: Ammoniti: Fratta Terme Boccali (30'), Lombardini (32') Castrocaro Minati (56'), Mazzanti (50'), Sbaragli (55'), Hounsou r (63')

Angoli: 7 - 2

Recuperi: 1° t: 1' 2° t: 2'

Campo: “V. Spazzoli”

Spettatori: 100