Promozione, colpaccio della Fratta Terme che batte 2-0 la capolista Sampierana

Colpaccio del Fratta Terme che stende 2-0 la Sampierana capolista del girone E di Promozione. Un pubblico delle grandi occasioni e i 22 in campo non si sono risparmiati dando vita a una partita dai ritmi altissimi, agonismo allo stato puro e tecnica sopraffina. Dopo soli 3’ Pungelli impensierisce subito la difesa termale, suonando la carica dei suoi per tre punti preziosi ai fini del campionato. La Fratta però non è da meno e solo un minuto risponde con Andreoli in contropiede, fuori di poco. Il ritmo sale, capovolgimenti di fronte continui, Lupatelli ha nei piedi l’assist d’oro per Andreoli ma calcia male. 12’, sulla fascia sinistra sale Cicognani che crossa rasoterra, arriva il capitano biancoverde Gallo, stop e protezione della palla, girata fulminea e gol del vantaggio. La partita a quel punto rallenta e solo al 25’ si rivede la Sampierana con Diversi che ha l’occasione del pareggio. Finisce così il primo tempo.

Nella ripresa, squadre nuovamente infuocate. Ritmo ancora altissimo e dopo soli 5 minuti, Lupatelli ci prova dalla distanza dopo uno strappo tra due avversari che restano a guardare. La Sampierana alza il ritmo, la Fratta tatticamente perfetta non lascia spazi e ci prova con due tiri dalla distanza senza però creare patemi. Nel momento migliore degli ospiti, arriva il raddoppio dei termali. Calcio d’angolo dalla sinistra di Zammarchi, Bandini in tuffo incorna alle spalle del numero 1 sampierano e raddoppia. Gli ospiti, a questo punto provano di nuovo a ripartire, ma il secondo gol è stata una “mazzata” psicologica. Al minuto 80 con Castagnoli possono riaprire la partita, ma il pallone finisce fuori. Termina 2-0 per la Fratta, una partita bellissima e giocata alla grande dai padroni di casa che si avvicinano sempre più all’obiettivo stagionale: la salvezza. Da segnalare il prezioso e continuo supporto che la tifoseria ospite ha riservato ai propri calciatori in particolare al termine della partita in un momento delicato della stagione.

Tabellino

Fratta Terme - Sampierana: 2 - 0

Reti: 12' Gallo (F), 66' Bandini (F)

Fratta Terme: Lombardi, Cicognani, B. Zoli (18' Bandini), Branchetti, Dosio (63' Miraglia), F. Zoli, Ravaioli, Gallo (75' Petrini), Andreoli, Errani, Lupatelli (51' De Pascalis)

A disposizione: Ronchi, Salvi, Mazzoni, Lorenzi, Aruoma

Sampierana: Zammarchi, Quercioli, Rossi, Berni (46' Braccini) (46' Castagnoli), Quaranta, Canali, Pungelli (46' Braccini) (46' Castagnoli ), Petrini, Diversi, Corzani, Pippi (75' Para)

A disposizione: Ranieri, Stoppa, Drudi, Fiaschetti

All: Federico Barontini

Note: Ammoniti: Fratta Terme Lupatelli (48'), Gallo (71') Sampierana Petrini (88'), Corzani (29'), Castagnoli (71')

Angoli: 5 - 9

Recuperi: 1° t: 4' 2° t: 3'

Campo: “V Spazzoli”

Spettatori: 200