Promozione, la Fratta Terme fallisce un rigore e non va oltre lo 0-0 col Bellaria

Finisce in parità tra Fratta Terme e Bellaria Igea Marina una partita dal doppio volto, con i padroni di casa che sciupano un calcio di rigore a pochi minuti dal termine della partita. Primo tempo a ritmo molto lento, nel quale la Fratta dimostra sicuramente maggior palleggio che però non porta ad azioni eclatanti. Il Bellaria dal canto suo osserva e si copre. Primo sussulto all’8', il giovanissimo Lorenzi (al suo esordio in categoria), calcia dal limite, sinistro potente, la palla si stampa sul palo. 15 minuti dopo, la squadra ospite si affaccia per la prima volta dalle parti di Lombardi senza però creare patemi all’estremo difensore biancoverde. Al 35’, su errato disimpegno della difesa termale, gli ospiti raccolgo la palla e nella ribattuta pareggiano il conto dei pali.

Nella seconda frazione di gioco, invece, la Fratta entra con il piglio giusto e schiaccia letteralmente nella propria metà campo gli ospiti che, metteranno il “naso” dalle parti di Lombardi una sola volta in tutti i successivi 45’. Al 63’ De Pascalis da ottima posizione spara alto dopo un appoggio di Ravaioli (il migliore dei suoi). Un minuto dopo Cicognani sugli sviluppi di un corner colpisce di testa, ma anche questa volta la palla sfiora la traversa. 80’, Marchini da dentro l’area termale e da posizione invitante, calcia sicuro ma lo è altrettanto Lombardi che blocca a terra. Due minuti dopo l’occasione clou per i termali. Bara si libera del suo avversario, scappa sulla fascia, cross al centro per l’accorrente Garoia che viene atterrato. Rigore: Errani va dagli 11 metri, calcia malissimo e la palla finisce sopra alla traversa. La partita a quel punto scorre senza altre azioni degne di nota e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Quarto punto in campionato per i forlivesi, secondo per i riminesi.

Tabellino

Fratta Terme - Igea Marina: 0 - 0

Fratta Terme: Lombardi, Cicognani, Petrini, Errani (86' Venturi ), Dosio, F. Zoli, Depascalis (78' Aruoma ), Branchetti, Andreoli (62' Bara ), Ravaioli, Lorenzi (62' Garoia )

A disposizione: Ronchi, Bandini, B. Zoli, Mazzoni, Salvi

Igea Marina: Barbieri, Grossi (68' Gabrielli ) (68' Giornali ), Fabbri, Paganelli, Zanotti, Venturi (46' Alvisi ), Chiussi (62' Meluzzi ), Cocco (55' Ceccarelli ), Marchini, Facondini, Busiello (68' Gabrielli ) (68' Giornali )

A disposizione: Morra, Donini, Fusi, Vitali

Note: Ammoniti: Fratta Terme F. Zoli (45'), Depascalis (60') Igea Marina Fabbri (78'), Marchini (17')

Recuperi: 1° t: 2' 2° t: 5'

Campo: “V. Spazzoli”

Spettatori: 85