Promozione, la Fratta Terme espugna Meldola e si avvicina all'obiettivo salvezza

Il derby va alla Fratta Terme: i biancoverdi espugnano di misura Meldola grazie a un rigore di Lorenzo Gallo al 48' e con un solo punto nelle ultime tre gare potranno festeggiare la salvezza. Per i giallorossi invece servirà un miracolo per evitare la retrocessione diretta, viste le sei lunghezze di distanza dai playout. Partita equilibrata nei primi 40 minuti con alcune occasioni per parte, tra cui un palo di Catani e un ottimo intervento di Canali 1 contro 1. Una serie di tafferugli a fine prima frazione, però, porta all'espulsione di Catani e da lì la partita degenera anche a causa di una direzione inadeguata che incattivisce pericolosamente la contesa.

Nella ripresa, gli ospiti si vedono assegnare subito un rigore che Gallo trasforma firmando lo 0-1, l'atmosfera continua a essere tesa con diversi diverbi in campo, molti falli e qualche cartellino fino alla seconda espulsione giallorossa con Ghetti che lascia in 9 i suoi. Poco altro da segnalare fino al triplice fischio a sancire un risultato pesantissimo per il Meldola che può ancora sperare per la matematica, ma ormai vede la salvezza sempre più lontana. Adesso una settimana di sosta pasquale prima della ripresa del campionato di Promozione.