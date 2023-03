Promozione, la Fratta Terme ferma il Novafeltria sul pareggio

Buon punto in ottica salvezza conquistato dalla Fratta Terme sul campo del Novafeltria. I forlivesi impattano 1-1 e si portano in nona posizione, a +11 dalla "zona rossa". Dopo 15 minuti passano gli ospiti con Andreoli su tap-in, i padroni di casa sfiorano il pari con le conclusioni di Toromani, Baldinini e Vivo. L'1-1 arriva al 38' e lo firma Toromani, che buca il portiere su assist di Baldinini. Nella ripresa spinge il Novafeltria che però non riesce ad abbattere il muro forlivese, rischiando anche di subire il gol ma Golinucci riesce a ipnotizzare Andreoli a tu per tu.