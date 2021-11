Periodo complicato per la Fratta Terme, allo "Spazzoli" esulta il Reno

La partita tra Fratta e Reno non offre un grande spettacolo, ma mette in mostra le difficoltà dei termali e la caparbietà degli ospiti che portano a casa l'intera posta, di misura. Poche le vere occasioni da gol, ma c'è da dire che il Reno ha meritatamente vinto e può proseguire la sua corsa nei piani alti della classifica. Nel primo tempo, dopo 18' sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio con Rechichi che su cross di Ricci M. calcia in porta ma Zollo è pronto e respinge. Al 24' sono invece i biancoverdi ad impensierire la difesa ospite, Bussi crossa ma il difensore ravennate anticipa Andreoli e la palla finisce in angolo. Al 32' il preludio al vantaggio. Innocenti riceve il pallone in area piccola, ma non riesce a concretizzare. Zollo attento para sicuro. Il direttore di gara chiama 1' di recupero e sugli sviluppi del calcio d'angolo è capitan Francisconi a svettare più in alto di tutti e portare in vantaggio la sua squadra.

Si va al riposo e al rientro in campo le due squadre si affrontano principalmente a centrocampo con gli ospiti sempre padroni del campo. Il cronometro scorre inesorabile, la Fratta non trova una regolare trama di gioco che possa impensierire la retroguardia ospite mentre i giallo-blu, in totale controllo della gara, gestiscono la palla e tentano incursioni sulle fasce. L'acuto dei padroni di casa arriva al 75', Collini si libera di un'avversario, si gira e calcia rasoterra sul primo palo. Casadei, totalmente inoperoso sino a quel momento, si supera e con i piedi respinge un pallone insidiosissimo, sulla ribattuta Bussi calcia malamente e la palla finisce fuori. Da lì alla fine, nulla di più, gli ospiti volano in classifica mentre i termali restano in acque davvero complicate.

Tabellino

Fratta Terme - Reno: 0 - 1

Reti: 47' Francisconi (R)

Fratta Terme: Zollo, Bussi, Pertutti, Zoli, Bendoni, Calandrini, Branchetti (65' Gallo), Garoia (56' De Pascalis), Collini, Farabegoli, Andreoli

A disposizione: Ronchi, Brasini, Giacomuzzi, Gardini, Dosio, Boccali, Mazzoni

Reno: Casadei, Ricci Maccarini, Giorgini, Tarlazzi (70' Frati ), Innocenti, Baldi, Rechichi, Francisconi (75' Buonavoglia), Bolognesi, Fabbi (70' Frati ), Montemaggi (60' Bandini)

A disposizione: Bonazza, Mariani, Mingozzi, Rossi, Dall'agata, Scoglio

All: Emiliano Ragazzini

Note: Ammoniti: Fratta Terme Zoli (67'), Collini (67'), Pertutti (77') Reno Francisconi (63')

Recuperi: 1° t: 2' 2° t: 1'

Campo: “V. Spazzoli”

Spettatori: 100