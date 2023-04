Promozione, la Fratta Terme ne fa 4 al Cervia e conquista la salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Fratta Terme

12 punti nelle ultime 4 giornate consacrano la salvezza della Fratta Terme con due giornate di anticipo. I termali partiti con il freno a mano tirato, lasciano al Cervia il pallino del gioco per lunghi tratti dei primi 20 minuti di gioco. Mancini, al 6’, ha l’occasione per portare avanti gli ospiti, Lombardi para. 10 minuti dopo Andreoli sbaglia malamente una ghiotta occasione facendosi però perdonare al 28’ mettendo a segno il rigore procurato da Lupatelli. Sempre il numero 9 biancoverde, stagione davvero esaltante per lui, raddoppia al 35’ con un pregevole colpo di testa. Palla al centro, Gallo ruba palla e nemmeno il tempo di annotare il doppio vantaggio, lancia Lupatelli che al 36’ porta a tre le marcature.

Il Cervia nella ripresa parte forte e al 52’ ha con Zattini la prima vera occasione. Al 58’, dopo l’espulsione di mister Ceccarelli per proteste, Ambrosini accorcia le distanze e 10 minuti dopo Sow realizza il rigore del 3-2. La partita torna viva, ma a sedare gli entusiasmi di un possibile pari ci pensa De Pascalis che da posizione davvero impossibile buca la porta difesa da Moretti e porta a 4 le marcature al minuto 83. A quel punto la partita volge al termine con la Fratta salva.

Tabellino

Fratta Terme - Cervia 1920: 4 - 2

Reti: 28' Andreoli (F) (su rig.) , 35' Andreoli (F) , 36' Lupatelli (F) , 59' Ambrosini (C) , 69' Sow (C), 83' De Pascalis (F)

Fratta Terme: Lombardi, Cicognani, Petrini (90' Salvi ), Mazzoni (50' Miraglia ), Bandini, F. Zoli, Ravaioli, Gallo, Andreoli (52' De Pascalis ), Errani (77' Branchetti ), Lupatelli (82' Guidi )

A disposizione: Ronchi, Dosio, B. Zoli, Lorenzi

Cervia 1920: Moretti, Krastev (90' Sulaj ) (90' Garagnani ), Merloni, Acquafredda (46' Fusaroli ), Brando (80' Eko Denzen ), Di Gilio, Ambrosini (90' Sulaj ) (90' Garagnani ), Ferrani, Sow, Mancini, Zattini

A disposizione: Tabolacci, Calandra, Milandri, Guagnelli

All: Luca Ceccarelli

Note: Ammoniti: Fratta Terme Mazzoni (33'), Lombardi (69') Cervia 1920 Ferrani (27')

Angoli: 3 - 5

Recuperi: 1° t: 1' 2° t: 3'

Campo: “V Spazzoli”

Spettatori: 70