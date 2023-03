Promozione, pesante sconfitta subita dalla Fratta Terme contro il Gambettola

Il Gambettola s’impone con forza in casa del Fratta Terme, portandosi a casa la vittoria con un netto 3-0. Arrembante sin dai primi minuti, la squadra cesenate colpisce con Gadda la traversa dopo soli 6 minuti. I termali però non demordono e cercano di contenere le folate degli ospiti con veloci ripartenze. Al minuto 24 è Gallo a impensierire Golinucci dalla distanza, ma la palla finisce alta di poco, ripetendosi dopo qualche minuto questa volta dal limite dell’area. Al 32’ il Gambettola passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una punizione laterale, Maioli (partito da posizione in sospetto fuorigioco), si smarca e incorna all’incrocio dei pali. Prima del doppio fischio, De Pascalis dal limite sfiora la traversa.

Nel secondo tempo, stesso agonismo da entrambe le parti, ma le individualità del Gambettola prendono il sopravvento. Al 24’ Osayande raddoppia con una pregevole girata e al 75’, Spadaro con un pallonetto millimetrico insacca il tris. La Fratta, pur non scomponendosi prova a creare qualche azione degna di nota ma il pesante score non agevola sicuramente. Da segnalare al 75’ un’occasione per Andreoli che a tu per tu con l’estremo difensore ospite si fa deviare in angolo il suo tiro. Si chiude la partita senza nuovi sussulti, il Gambettola vince meritatamente e continua la rincorsa alla Sampierana, anch’essa vittoriosa.

Tabellino

Fratta Terme - Gambettola: 0 - 3

Reti: 37' Maioli (G) , 52' Osayande (G) , 75' Spadaro (G)

Fratta Terme: Lombardi, Cicognani, Petrini, Branchetti (70' Guidi ), Bandini, F. Zoli, Ravaioli, Gallo, Andreoli, Errani (25' Miraglia ), De Pascalis (57' Lupatelli )

A disposizione: Ronchi, Salvi, Dosio, B. Zoli, Mazzoni, Lorenzi

Gambettola: Golinucci, Mattia, Aloisi (70' Palumbo ) (70' Camaj ), Maioli, Marconi, Limouni (70' Palumbo ) (70' Camaj ), Tani, Gadda, Zavatta (57' Del Vecchio ), Spadaro (77' Zammarchi ), Osayande (64' Radoi )

A disposizione: Donini, Difino, Odunna, Rigoni

All: Marco Bernacci

Note: Ammoniti: Fratta Terme Errani (10') Gambettola Limouni (22'), Tani (44')

Recuperi: 1° t: 2' 2° t: 4'

Campo: “V Spazzoli”

Spettatori: 150