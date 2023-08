Calcio, la Futball Cava aggrega in squadra i giovani Bianchi e Sciaccaluga

La Futball Cava Ronco comunica di aver aggregato in squadra, durante questa prima fase di preparazione, due giocatori. Si tratta di Lorenzo Bianchi, esterno classe 2006, proveniente dal settore giovanile biancorosso e al rientro da un intervento al ginocchio, e Samuele Sciaccaluga, centrocampista classe 2003, figlio d’arte proveniente dall’Anzolavinio. In carriera ha indossato anche le maglie di Ravenna, Classe e Mezzolara (con cui ha debuttato in Serie D due stagioni fa).