Eccellenza, seconda vittoria consecutiva per la Futball Cava: 2-0 alla Valsanterno

Seconda vittoria consecutiva per la Futball Cava Ronco, che batte 2-0 la Valsanterno nel turno infrasettimanale di Eccellenza. Dopo la lunghissima striscia di 9 pareggi consecutivi e il trionfo di domenica scorsa in casa della Del Duca, i forlivesi si portano a 46 punti, in nona posizione. Partono forte gli ospiti e al 5' Pasotti costringe Carroli al grande intervento. Il gol del vantaggio arriva al 15', tap-in vincente di Sango dopo la risposta di Sammarchi su Grazhdani, che 2 minuti dopo si conferma in stato di grazia segnando dopo aver saltato due avversari. I padroni di casa controllano il risultato fino al termine della gara e festeggiano il ritorno casalingo alla vittoria.