Futball Cava Ronco, doppio rinforzo dal Forlì: ecco l'attaccante Christian Tshomi e il portiere Pietro Zauli

Il Futball Cava Ronco ufficializza due nuovi arrivi. Si tratta dell'attaccante Christian Tshomi e del portiere Pietro Zauli, entrambi classe 2006 e provenienti in prestito dal Forlì. Eclettico esterno d'attacco di origini congolesi, ha trascorso il Settore Giovanile tra Faenza Calcio e Forlì dove si è messo in mostra per le proprie doti balistiche ed il vizio del goal. Nella scorsa stagione è infatti finito per ben sei volte sul tabellino dei marcatori nel campionato Juniores nazionale ed ha vinto la palma di capocannoniere del Memorial

"Carlo Di Fabio”. "Sono felice - commenta Tshomi - di iniziare questa nuova esperienza con il Futball Cava Ronco Forlì. Spero di poter aiutare la squadra e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e passare con loro la stagione.”

Anche Zauli proviene dai galletti ed arriva dopo averci trascorso ben sette stagioni. In precedenza ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile della Virtus Faenza. Un profilo di alto livello con grandi potenzialità è un estremo difensore massiccio dal piede educato e dall'abilità di para rigori. La scorsa stagione ha giocato nel campionato Juniores nazionale, dove si è alternato con il comprimario Matteo De Gori, dopo la rottura del menisco riportata durante la preparazione estiva con la Prima Squadra biancorossa che lo ha tenuto ai box fino all'inizio di quest’anno. "Sono molto contento - afferma entusiasta Zauli - di iniziare quest'avventura. Ciò che mi ha particolarmente colpito di questa realtà è la fiducia e la continuità che trovano i giovani calciatori. Ho conosciuto di recente i compagni e lo Staff Tecnico: per me è un immenso piacere far parte di questo progetto e sono pronto a dare il massimo in allenamento per ritagliarmi più spazio possibile. Spero di poter contribuire ai successi della squadra e crescere tutti insieme".