La Futball Cava vince ancora e si piazza sul podio: Savignano espugnata 2-0

Continua l'ottimo momento di forma della Futball Cava Ronco, che espugna Savignano sul Rubicone 0-2 e infila l'ottavo risultato utile consecutivo. I forlivesi grazie alle reti di Stucchi e Boschi nella ripresa conquistano il terzo posto, a -3 dalla capolista Fya Riccione e a +2 sul Tropical Coriano, che però non si sono affrontate domenica a causa degli impegni in Nazionale sammarinese di alcuni giocatori del Tropical, e hanno dunque una partita in meno.

La partita

Buon avvio dei padroni di casa, al 3′ bella triangolazione Guidi-Toure, ma la difesa libera in angolo, poi al 12′ discesa di Battistini, che lancia Toure, bravo a sua volta a scaricare per Tola, il cui tiro è deviato in angolo. I gialloblù insistono: al 13′ su corner la palla arriva ancora a Tola, tiro dal dischetto del rigore ribattuto da un difensore. 4′ più tardi ancora Tola, direttamente su punizione, calcia a lato di poco. Con il passare dei minuti il ritmo della truppa di Montanari cala e, a inizio ripresa, esce fuori la Cava, che con Carroli salva su una situazione pericolosa e poi passa in vantaggio grazie alla zampata di Stucchi in mischia. La Savignanese tenta una reazione, tuttavia l’incursione di Tourè non fa male alla difesa forlivese e il doppio tentativo di Bruccoli viene respinto. L’assalto prosegue, la Cava si salva anche sul cross di Mazzarini e viene annullato un goal di Turci su punizione. La contesa si chiude definitivamente al 90′, quando Boschi raddoppia su rigore.

Tabellino

Savignanese-Cava Ronco 0-2

Savignanese: Fusconi, Battistini (51′ Bergnesi), Rossi, Guidi, Varrella (76′ Zammarchi), Mazzarini, Zoffoli, Tola (80′ Mancini), Sberlati (65′ Sacchetti), Turci, Tourè (68′ Bruccoli). A disp: Rossi, Santoro, Bergnesi, Sbrighi, Andreoli, Zammarchi, Sacchetti, Mancini, Brocculi All Montanari

Cava: Carroli, Melandri, Poggi, Mordini (10′ Cortini), Fantinelli, Samore (80′ Ravaioli), Sango, Stucchi, Corzani (81′ Delvecchio), Boschi, Lombardi A disp: Alpi, Ravaioli, Budrioli, Maltoni, Cortini, Nisi, Delvecchio, Bacchilega, Monti All Candeloro