Futball Cava Ronco, tris di rinnovi: accompagnatore, responsabile del settore Giovanile e addetto stampa

Il Futbal Cava Ronco annuncia i rinnovi di Michele Benvenuti, Daniele Mordini e Tommaso Romano per la stagione 2024/2025. Benvenuti, accompagnatore e collaboratore tecnico, è divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento nello staff tecnico dell'Fcr in cui ha affiancato, prima, i mister Luigi Candeloro e Roberto Biserni ed ora mister Simone Muccioli. "Prima di tutto ringrazio la Società - esordisce Benvenuti - per l'ulteriore attestato di stima nei miei confronti. Per me è un piacere far parte anche quest'anno di questo progetto, che ha origine dalla volontà della società di costruire principalmente un gruppo di "uomini" importanti e di giocatori di qualità. Sono certo che dimostreremo di essere cresciuti da tutti i punti di vista e metteremo in campo la voglia di non mollare mai e le qualità tecniche di cui disponiamo",

Per Mordini è la terza stagione, dopo l'ultima da giocatore nel 2021/ 2022, all'Fcr dove continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile del settore giovanile e di dirigente della prima squadra. Nella prossima stagione, inoltre, gli verrà affidata la guida della panchina della Juniores U19 e svolgerà il ruolo di osservatore. "Sono sicuramente molto contento di proseguire il mio percorso all'Fcr Forlì - afferma entusiasta Mordini - in quanto è molto stimolante, perché ho trovato una Società che ha voglia di crescere a 360 gradi: partendo dalla Prima Squadra, passando per il Settore Giovanile e per le strutture che sono alla base. La recente inaugurazione del campo ed il Polisportivo "Guido Monti" ne sono la dimostrazione. Detto ciò, l'anno prossimo inizierò anche ad allenare la nostra Juniores Under 19 in un campionato impegnativo e stimolante, quello Élite U19, e ammetto di essere molto carico".

Dopo l'importante esperienza biennale nel Forlì per l'addetto stampa Romano sarà la terza stagione nell’Fcr. "Per me è un onore - dichiara Romano - poter continuare nell'Fcr Forlì un percorso iniziato ormai tre anni fa e farlo in una Società che è per me una seconda famiglia, è motivo d'orgoglio. Ringrazio tantissimo il Presidente Roberto Alpi per la fiducia nuovamente riposta nei miei confronti e mi auguro che la prossima stagione possa farci togliere delle grandi soddisfazioni".