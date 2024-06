Futball Cava Ronco, un altro anno in biancorosso per Erik Stucchi

Anche il centrocampista Erik Stucchi vestirà per la stagione 2024/2025 la maglia del Futball Cava Ronco. Per il classe '98 sarà la quarta stagione con la maglia biancorossa con cui, in questi anni, ha raggiunto quota venti reti in sessantacinque match. Si tratta di un centrocampista offensivo dalle innate caratteristiche fisiche e tecniche con il vizio del goal ed il gioco del calcio nel sangue. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cesena, è un vero e proprio top player della categoria ed è una conferma di peso per la formazione biancorossa. “Ho accettato la proposta della società - dichiara Stucchi - in quanto credo che questa squadra sia forte e che può raggiungere obiettivi importanti.”