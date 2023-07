Futball Cava Ronco, resta Valentini e cambia il preparatore atletico

La Futball Cava Ronco comunica di aver raggiunto l’accordo per l’estensione del contratto di Francesco Valentini. Centrocampista classe 2003, è alla seconda stagione in biancorosso. In carriera ha vestito le maglie di F.C. Forlì (settore giovanile) e Gambettola (con cui ha esordito nel campionato di Promozione, nella stagione 2022/23). Conferma importantissima che va ad aggiungere ulteriore qualità al centrocampo dell’FCR. Il club biancorosso annuncia poi l'ingaggio di Enrico Saporetti nel ruolo di preparatore atletico per la stagione 2023/2024. Arriva dal Libertas Castel San Pietro, in Promozione, dove ha allenato la Juniores prima e la Prima Squadra poi. Infine, dal giorno 01/07/2023, il preparatore Marcello Gamberini non è più un componente dello staff tecnico biancorosso.