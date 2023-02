Eccellenza, la Futball Cava strappa uno 0-0 alla Savignanese

La Futball Cava torna da Savignano con un punto: la gara finisce senza reti. Nel primo tempo spingono i padroni di casa e cercano la porta con tre conclusioni di Malo, mai in grado di impensierire Carroli. In avvio di ripresa la truppa di Montanari cerca di alzare il livello, tuttavia i forlivesi dietro si arroccano e sia Farabegoli che Vitalino non riescono a segnare. Passano i minuti e il punteggio non si sblocca (occasionissima finale di testa per Maltoni out di pochissimo), sfida che dunque finisce con il punteggio iniziale. Futball Cava undicesima in classifica con 39 punti, nel prossimo turno ospiterà il Bentivoglio.

Tabellino

SAVIGNANESE CAVA RONCO 0-0

SAVIGNANESE: Papi, Zoffoli, Mazzarini, Lambertini, Malo, Tola, Battistini (75′ Franchini), Nicolini, Pacchioni, Vitalino (65′ Possenti), Farabegoli (78′ Mazza). A disp: Fusconi, Stacchini, Colombi, Mazza, Franchini, Possenti, Cassani, Brocculi, Dhamo. All Montanari

CAVA: Carroli, Sango, Pascucci (86′ Poggi), Fornaciari, Fantinelli, Melandri, Casadei (67′ Ravaioli), Stucchi, Grazdhani (83′ Martoni), Lombardi (65′ Spighi), Del Vecchio (56′ Parlanti) A disp: Alpi, Martoni, Ravaioli, Yoada, Parlanti, Bellavista, Spighi, Poggi, Bacchilega All Mordini

Ammoniti: Vitalino, Melandri, Pascucci