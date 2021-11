Gadda: "Forlì attento la Tritium non è da sottovalutare"

Dopo la benefica vittoria di domenica scorsa contro la Bagnolese, il Forlì di mister Massimo Gadda affronterà domenica (ore 14:30 con diretta Facebook sulla pagina del Forlì) sempre allo stadio "Morgagni" la Tritium, formazione lombarda di Trezzo sull'Adda attualmente penultima in classifica con 7 punti ma che ha recentemente rivoluzionato la rosa a disposizione per una pronta risalita. "Affronteremo una squadra completamente nuova, di cui conosciamo poco e che gioco forza coi nuovi arrivati avrà quell'entusiasmo che può metterci in difficoltà" afferma mister Gadda "Nell'ultimo incontro avevano circa sette undicesimi nuovi in campo, sono una formazione giovane con elementi esperti in attacco, un mix che dovremo affrontare con le dovute attenzioni ". Forlì che confermerà quel 3-5-2 non congeniale al credo calcistico di mister Gadda ma che sposa perfettamente le caratteristiche tecniche dei suoi interpreti e che il mister biancorosso vuole sfruttare al massimo: "Ci siamo allenati bene tutta la settimana" racconta "Il modulo non è importante, i ragazzi hanno caratteristiche per proseguire col 3-5-2, quindi avanti così senza stravolgimenti". Galletti che denunciano però assenze pesanti tra le fila; mister Gadda dovrà rinunciare infatti agli infortunati Pera e Piva, mentre Fabbri è convocato con la nazionale di San Marino: " L'assenza di Pera è chiaramente pesante per noi, come pure quelle di Piva e Fabbri che sono due under e che mi costringeranno a rivedere l'undici iniziale, su cui mi riservo di pensarci ancora" chiosa il tecnico "Fortunatamente recupero invece Petrucci che in settimana si è allenato bene e che sarà quindi a disposizione". Un bel rebus da risolvere per mister Gadda che però non si piange addosso e cerca di guardare il lato positivo: "Nonostante tutto resto convinto che con l'atteggiamento che i ragazzi mi stanno dimostrando e con il lavoro che stiamo facendo, risaliremo la classifica". La società inoltre ha comunicato nei giorni scorsi che domenica nei momenti pre match, sfilerà in campo una rappresentanza di calciatori biancorossi che giocò lo storico Forlì-Milan di Coppa Italia 1995 e in un secondo momento sarà reso omaggio alla memoria di Renzo Gardini, ex socio artefice della rinascita biancorossa dopo il fallimento nel 2006 recentemente scomparso. Di seguito i convocati: De Gori, Stella, Bandini, Capitanio, Dominici, Giacobbi, Gkertsos, Pezzi, Ronchi, Boccardi, Ballardini, Borrelli, Buonocunto, Nisi, Rrapaj, Schirone, Togni, Verde, Petrucci, Ndiaye, Longobardi, Amaducci.