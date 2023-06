Eccellenza, dal Russi arriva alla Futball Cava il centrocampista Garavini

La Futball Cava Ronco comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Giacomo Garavini per la stagione 2023/2024. Colpaccio del dso Marco Ricci che piazza un colpo da novanta scippando il forte centrocampista alla concorrente U.S. Russi, portando in biancorosso un elemento in grado di segnare sette reti in trentotto apparizioni nel corso della stagione passata. Classe 2000 scuola Imolese (con cui ha giocato in Serie D, nella stagione 17/18), Garavini è un centrocampista centrale che conosce bene la categoria e va a portare spessore e qualità al reparto di centrocampo della squadra di Mister Biserni.