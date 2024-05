Giochi di gruppo, partitelle di calcio e tanto: mille bimbi allo stadio per il progetto "Forlì nelle scuole"

Sarà una mattinata di divertimento quella di venerdì, con 1000 bambini delle scuole primarie coinvolti nel progetto “Euronics - Forlì nelle scuole” pronti a popolare lo stadio Morgagni. Giochi di gruppo, partitelle di calcio, attività motoria, visita ai locali dello stadio e tanto altro per festeggiare al meglio l’ultimo appuntamento del progetto rivolto agli studenti delle scuole cittadine. Dopo le ore di attività motoria e fisica nelle palestre delle scuole, l’incontro diretto con i tesserati che hanno risposto a curiosità e domande dei bimbi e la partita Victor San Marino vissuta allo stadio, volgerà dunque al termine il lungo progetto che ci ha accompagnato per tutto l’inverno. Una giornata di giochi nel prato del Morgagni dalle 8.30 alle 12.30 con i qualificati allenatori biancorossi. Un’esperienza ed un’occasione più unica che rara di giocare nello stadio, sognando almeno per qualche ora di giocarci da grande.