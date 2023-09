Calcio, pubblicati i gironi della Lega Nazionale Dilettanti: il Forlì sarà ancora nel D

Dopo una ennesima estate pazza sul fronte di giustizia sportiva che a livello nazionale, partendo dalla serie B, ha coinvolto a cascata tutte le altre serie minori, nel pomeriggio di giovedì la Lega Nazionale Dilettanti ha finalmente diramato la composizione dei gironi di serie D per la stagione 2023-24. Un vero e proprio "parto" con ritardi astronomici dovuti a ricorsi e controricorsi di alcune società legate alle iscrizioni nei campionati di serie B, C e D. Come dicevamo nel pomeriggio di giovedì le 168 squadre iscritte al campionato Nazionale Dilettanti hanno finalmente avuto la loro collocazione geografica all'interno dei nove gironi; i galletti sono stati inseriti anche quest'anno nel girone D insieme ad altre dieci emiliano-romagnole, quattro toscane e tre lombarde.

Un girone che si può definire di ferro complice un parco di pretendenti alla vittoria finale molto nutrito come Carpi, Pistoiese, Prato, Ravenna, San Giuliano City e Imolese (appena retrocesse dalla C) senza dimenticare le possibili outsider come Aglianese e Corticella, protagoniste assolute del mercato estivo. Nel frattempo il gruppo squadra prosegue la sua preparazione agli ordini del mister Marco Martini sul campo del Federale/Ortali in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Italia in programma domenica ore 20:30 allo stadio "Morgagni" contro lo United Riccione. Di seguito il girone completo dei biancorossi: Fanfulla, San Giuliano City, Sant'Angelo, Borgo San Donnino, Carpi, Corticella, Forlì, Imolese, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Sammaurese, Victor San Marino, Aglianese, Certaldo, Pistoiese, Prato.