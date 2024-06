I giovani del Calcio Forlimpopoli 1928 volano in Croazia per la Fazana Brioni Kup

Grandissima occasione di livello internazionale per il Calcio Forlimpopoli 1928, che dal 13 al 16 giugno prenderà parte alla nona edizione del torneo internazionale Fazana Brioni Kup in terra di Croazia. Un appuntamento di richiamo a livello europeo quello che vedrà impegnati i galletti della cittadina artusiana, i quali parteciperanno con ben 4 annate. Difatti ad essere coinvolte in questa avventura fuori dal confine nazionale saranno le annate 2011, 2012, 2013 e 2014.

Una spedizione che coinvolgerà tra genitori ed atleti più di 200 persone e questo rappresenta un motivo di grande orgoglio per la società forlimpopolese. “La partecipazione alla Fazana Brioni Kup è per noi un motivo di grande orgoglio per tantissimi motivi –spiega il responsabile del settore giovanile Maurizio Signore – innanzitutto il lustro di prendere parte con la nostra società ad un torneo internazionale di questa rilevanza e poterlo fare con 4 delle nostre annate, il che ci consentirà di iscrivere più squadre ad ogni torneo. In secondo luogo e non da meno, il grande coinvolgimento che ho visto nei ragazzi, nei loro genitori e nello staff tecnico. Questa è una macchina organizzativa che è in piedi ormai da diversi mesi e grazie al grande lavoro ed alla grande disponibilità di tutti è stato possibile organizzare questa trasferta in ogni dettaglio”.