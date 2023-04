I tifosi del Napoli preparano la festa: corteo verso Piazzale della Vittoria, “Saremo oltre 300”

"Sarò con te, e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione". I tifosi partenopei sono in fibrillazione per celebrare il terzo scudetto atteso da 33 anni, quando a cucirsi addosso il tricolore fu il Napoli di Diego Armando Maradona, Ricardo Alemao e Antonio Careca guidato da Albertino Bigon. Circa trecento tifosi sono pronti a darsi appuntamento in un corteo che colorerà di azzurro viale della Libertà prima e piazzale della Vittoria poi. Ma affinché sia festa è necessario che l’Inter blocchi a San Siro la Lazio all’ora di pranzo e la squadra di mister Luciano Spalletti batta la Salernitana nel derby delle 15. “Abbiamo creato circa due settimana fa un gruppo su Whatsapp con membri del vecchio Club Napoli Forlì e amici che seguono la squadra - spiega il gruppo di tifosi, organizzatori della festa -. Si tratta di un corteo, che partirà dal parcheggio dell’Inps, che vedrà la presenza di sostenitori azzurri da Cesena, Ravenna, Rimini e Pesaro, per un totale di oltre 300 persone, tra cui numerose famiglie con figlioletti al seguito. Ci saranno bandiere, striscioni e musica. Di tutto questo sono stati informati Prefettura e Questura, chiedendo l’autorizzazione. Vogliamo che il tutto si svolga in un clima di festa”.