Il covid si fa ancora sentire, si rimodula il campionato di D: cambiano le date per il Forlì Calcio

Il covid-19 torna a farsi sentire nel campionato Nazionale Dilettanti e visti i numerosi rinvii, il Dipartimento Interregionale ha ufficialmente riformulato l'ultima parte di stagione per la serie D, il tutto proprio per permettere ancora una volta a tutte le società di rimettersi in pari con i recuperi. I gironi interessati sono il D, F, G, H e I il che per il Forlì si traduce in due turni infrasettimanali il 14 aprile in casa contro la Sammaurese e il 4 maggio sempre allo stadio "Morgagni" contro il Borgo San Donnino; nel mezzo la trasferta del 24 aprile col Real Forte Querceta, a seguire l'8 maggio a Mezzolara, il 15 maggio in casa col Fanfulla e l'ultima giornata che slitta quindi al 22 maggio contro la Correggese.

Nel frattempo il Forlì in collaborazione con il gruppo Crai di via Balzella lancia l'iniziativa "Colleziona i Galletti" con l'album delle figurine di tutto l'ambiente biancorosso, dalla prima squadra a tutte le giovanili 2021-22. Ogni 5 euro di spesa si riceveranno alla cassa un pacchetto di figurine mentre ulteriori pacchetti saranno acquistabili sia presso il supermercato sia in sede allo stadio. Il costo di un pacchetto singolo è di 0,50 centesimi mentre per l'album è di 3 euro.