Il Forlì affronta la capolista Carpi alla ricerca di punti playoff, Antonioli: "Ci sarà da lottare"

Ritrovata vittoria e certezze contro la Victor San Marino il Forlì di mister Mauro Antonioli si prepara alla sfida più difficile della stagione quando domenica (ore 15) si presenterà allo stadio "Sandro Cabassi" contro la capolista Carpi; galletti determinati a difendere con le unghie la posizione playoff dopo la rivoluzione di classifica per l'esclusione della Pistoiese che li ha fatti scivolare dal terzo al quinto posto ma che a suo volta si scontrerà contro la voglia dei padroni di casa emiliani di conquistare fondamentali punti in chiave promozione. "Ci sarà da lottare ancora per raggiungere i playoff perché il margine che avevamo costruito sul campo è stato vanificato da questa esclusione della Pistoiese quindi importante sarà fare punti" sono le prime parole del tecnico biancorosso Antonioli "Domani sarà una gara sicuramente stimolante, serviranno tanta rabbia e carica per affrontare un avversario che reputo la più forte del girone". Biancorossi che dovranno rinunciare ai soli Bonandi e Ballardini mentre si segnala il ritorno di Maggioli dallo stiramento e di Greselin che aveva accusato un pò di pubalgia: "I ragazzi sono praticamente tutti disponibili salvo qualche eccezione, di fronte troveremo una squadra ben organizzata e ricca di giocatori importanti e ben allenati, noi dovremo cercare di fare la nostra gara e soprattutto portare a casa dei punti". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Pezzolato, Zamagni, Drudi, Graziani, Maggioli, Masini, Rossi, Tafa, Visani, Casadio, Gaiola, Greselin, Lolli, Pecci, Prestianni, Babbi, Banfi, Barbatosta, Merlonghi, Mosole, Rosso.