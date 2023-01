Il Forlì alla prova Sant'Angelo. Mister Graffiedi: "Stringiamo i denti"

Si prepara all'esordio in questo 2023 tra le mura dello stadio "Morgagni" (ore 14:30) il Forlì di mister Mattia Graffiedi che per la seconda giornata del girone di ritorno ospiterà il Sant'Angelo, formazione lombarda in salute e reduce dal successo di misura sulla Bagnolese. Dello stesso tenore anche il Forlì che dopo il netto successo col Salsomaggiore vorrebbe proseguire la striscia positiva deciso a non perdere ulteriore terreno dalla capolista Giana Erminio: "La vittoria di domenica scorsa ci ha dato la giusta carica per lavorare bene in settimana, nonostante il perdurare di tante assenze che da settimane ci perseguitano" ammette sconsolato il tecnico romagnolo: "Purtroppo non avrò a disposizione Cognigni e Caprioni per problemi muscolari, Sedioli e Farneti per una distorsione e Guerra che è malato" è il bollettino di guerra stilato dal mister. Una situazione difficile soprattutto in vista di un mese che si preannuncia ricco di impegni per il Forlì ma dal quale il tecnico cerca di trarne spunti positivi: "Chi era presente si è allenato con la giusta mentalità, inoltre recuperiamo sia Fusco che Elia Ballardini che tornano così finalmente a disposizione e questa almeno è una buona notizia".

E non ha tutti i torti mister Graffiedi ad essere contento di aver recuperato qualche giocatore, proprio perché il Sant'Angelo, prossimo avversario, è una di quelle squadre da prendere con le pinze: "Sono una squadra diversa da quando li affrontammo all'andata" spiega Graffiedi "Ora col nuovo allenatore hanno un gioco diverso ed hanno apportato alcuni correttivi col mercato, sono sicuro che usciranno presto dalla zona playout perché sono diventati più forti". Parole chiare che fanno da monito alle difficoltà che aspettano i biancorossi proprio nella gara in programma domenica pomeriggio: "Nonostante tutto le motivazioni non ci mancano e continuare su questa strada, magari migliorando quanto di buono fatto all'andata sarebbe motivo di grande orgoglio".